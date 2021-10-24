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غلق وتشميع 105 منشآت ومقهى في الإسكندرية.. وتحصيل 267 ألف جنيه غرامات

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غلق وتشميع 105 منشآت ومقهى في الإسكندرية.. وتحصيل 267 ألف جنيه غرامات غلق وتشميع 105 منشآت ومقهى في الإسكندرية.. وتحصيل 267 ألف جنيه غرامات

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واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، مراجعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، للحد من انتشار .

وقال المحافظ، في بيان الأحد، إنه جرى إغلاق 83 محلا مخالفا و22 مقهى، فضلا عن التحفظ على 1179 حالة إشغال طريق، وفرض غرامات بقيمة 267 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 1348 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأضاف الشريف أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة ورؤساء الأحياء، باستمرار شن حملات فرض الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء على مدار اليوم.

المصرى اليوم

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