مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم منفصلين بسوهاج

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لقى عامل مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات وجروح وكسور متفرقة، الأحد، في حادثى تصادم منفصلين بدائرة مركزي جرجا ودارالسلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول، تبلغ لمركز شرطة جرجا من المستشفى المركزى، بوصول «إيهاب. ع. م»، 23 سنة، عامل، جثة هامدة، و«علاء. ج. أ»، 32 سنة، سائق، مصاباً بكسر بالكتف الأيمن وأشتباه كسر بالفقرات وغيبوبة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أنه أثناء استقلال الأول السيارة قيادة المصاب الثاني بطريق بيت علام بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، ووفاة الأول، وإصابة الثاني.

وفى الحادث الثانى بمركز دارالسلام، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «فتحي. أ. أ»، 52 سنة، موظف، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة قيادة «فرغلي. ع. س»، 37 سنة، سائق، ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السياره الأولى باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، وقائد السيارة الثانية باشتباه كسر بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، و«خالد. ر. أ»، 50 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى، وابنة الأول «فاتن. ف. أ»، 21 سنة، طالبة، باشتباه كسر بالساق والذراع الأيسر، وهما من مستقلي السيارة الأولي، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.