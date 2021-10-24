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تأجيل محاكمة الإخوانى محمود عزت بـ«اقتحام السجون»ل17نوفمبر

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تأجيل محاكمة الإخوانى محمود عزت بـ«اقتحام السجون»ل17نوفمبر تأجيل محاكمة الإخوانى محمود عزت بـ«اقتحام السجون»ل17نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»،لجلسة 17نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

المصرى اليوم

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