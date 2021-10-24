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المشدد 3 سنوات للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في المرج

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المشدد 3 سنوات للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في المرج المشدد 3 سنوات للمتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة في المرج

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامهم بانتحال صفة ضباط شرطة وحيازة سلاح دون ترخيص في منطقة المرج.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا سلاحين ناريين غير مشخشن "فرد خرطوش" وذخائر مما تستخدم عليها، وترجلوا في الطرق العامة واستوقفوا سيارة ميكروباص لفحص رخص السائق بعد ادعائهم بأنهم ضباط شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول والأموال التى بحوزته، بعد إشهار الأسلحة النارية فى وجهه.

وقال المجني عليه، في التحقيقات، إنه علم منذ اقتراب المتهمين منه بأنهم ليسوا من ضباط الشرطة بسبب طريقتهم، مضيفا أنه خاف على حياته ولم يقاومهم لحيازتهم سلاحا ناريا.

المصرى اليوم

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