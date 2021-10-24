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«الأوقاف» تسير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين

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«الأوقاف» تسير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين «الأوقاف» تسير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين

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قامت وزارة الأوقاف بتسيير 3 قوافل لزيارة الوادي المقدس بجبل التجلي الأعظم بسانت كاترين.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بالمواقع ذات المغزى الروحي والعبق التاريخي، وفي سبيل إطلاع الأئمة والواعظات والطلاب الوافدين على بعض ما تملكه من إرث روحي وتاريخي وحضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن القافلة الأولى للأئمة، والثانية للواعظات، وستكون قافلة دعوية إلى جانب بعدها التثقيفي، والثالثة ستكون للطلاب الوافدين المسجلين على منحة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهدف تعريفهم بهذه المنطقة ذات البعد الروحي العظيم، حيث التجلي الأعظم بالوادي المقدس.

وأضافت أن هذه القوافل الثلاث مقدمة لسلسلة من القوافل المتتابعة.

المصرى اليوم

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