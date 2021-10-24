الصين تتوقع زيادة إصابات كورونا

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أعلنت الصين، الأحد، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ستزداد في البلاد خلال الأيام المقبلة، وقد يستمر تزايد عدد المناطق المتأثرة بالوباء.

فيما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية عن المسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية، وو ليانج يو خلال إفادة صحفية في بكين، قوله إن التفشي الحالي في الصين ناتج عن متغير دلتا القادم من الخارج.

وقال المتحدث باسم اللجنة، مي فنج، إن تفشي المرض امتد إلى 11 مقاطعة في الأسبوع الماضي، وأوقفت بعض المدن في إقليمي قانسو ومنغوليا الداخلية خدمات حافلات النقل العام وسيارات الأجرة بسبب انتشار الفيروس.

وسجلت الصين 26 إصابة جديدة بالفيروس أمس، بما في ذلك 7 حالات في منغوليا الداخلية و6 في قانسو و6 في نينغشيا و4 في بكين وواحدة في خبي وواحدة في هونان وواحدة في شنشي، وفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية.

كما قررت بكين التراجع عن تنظيم سباق ماراثون كان مقررا نهاية أكتوبر الجاري بسبب الفيروس.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الموجودين حاليا في المناطق التي تم اكتشاف إصابات بها، ممنوعون من زيارة العاصمة أو العودة إليها في الوقت الحالي.