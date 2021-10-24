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قرار غير مسبوق.. أمريكا تعتزم توطين 55 ألف لاجئ أفغاني

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قرار غير مسبوق.. أمريكا تعتزم توطين 55 ألف لاجئ أفغاني قرار غير مسبوق.. أمريكا تعتزم توطين 55 ألف لاجئ أفغاني
ينقلون من القواعد العسكرية إلى منازل دائمة

قرار غير مسبوق.. أمريكا تعتزم توطين 55 ألف لاجئ أفغاني

‬أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن رغبتها في إعادة توطين 55 ألفاً و600 أفغاني، جرى إجلاؤهم من القواعد العسكرية الأمريكية إلى منازل دائمة، بحسب ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

ويعد نقل هذا العدد من الأفغان من القواعد العسكرية إلى منازل دائمة، قرار غير مسبوق، وأكبر تغيير في برنامج إعادة التوطين الأمريكي، منذ عام 1980.

ويعيش عشرات الآلاف من الأفغان، الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة ونيابة عنها في أفغانستان، الآن في مخيمات لاجئين، مقامة في قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق برنامج سيسمح للمحاربين القدامى وآخرين، ممن لديهم صِلات بالأفغان، بدعمهم مالياً وإعادة توطينهم في مدنهم، فيما يبدأون حياة جديدة في الولايات المتحدة.

ووفقاً للمبادرة الجديدة، يمكن لمجموعة تضم خمسة أشخاص، تزيد أعمارهم على 18 عاماً، تقديم طلبات لكي يكونوا رعاة للأسر الأفغانية، حيث سيقومون بدعم هذه الأسر مالياً، لمدة 90 يوماً، وإكمال تدريبهم ووضع خطة للأسر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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