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انتقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم توافق الحكومة، على مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ.

وقال «نجاتى» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد، لمناقشة قانون النفاذ إلى الموارد الاحيائية، إن الحكومة شاركت في اجتماعات اللجان النوعية، ووافقت خلال الاجتماع على انشاء جهاز قومي للموارد الاحيائية ،ولكنها تطالب بانشاء لجنة بديلة عن الجهاز، وأضاف: «الحكومة عمرها ما جاءت للمجلس وتوافقت على فكرة واحدة، ونرجو منها التوافق قبل أن يأتوا للمجلس».

و كانت الجلسة قد شهدت جدلا واسعا بين الأعضاء والحكومة ممثلة في وزيرة البيئة، اثناء مناقشة المادة 8 من مشروع قانون الموارد الإحيائية، والتي عدلتها لجنة الطاقة بالمجلس لتنص على إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، بدلا من انشاء لجنة قومية داخل جها شؤون البيئة تكون معنية بإدارة الموارد الاحيائية. .

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على :«ينشا بجهاز شؤون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد والمعارف التراثية....»

وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:«ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء».

و تمسك عدد من الاعضاء بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شؤون البيئة الحالى.