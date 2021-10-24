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بنزيما يقود هجوم ريال مدريد فى الكلاسيكو

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بنزيما يقود هجوم ريال مدريد فى الكلاسيكو بنزيما يقود هجوم ريال مدريد فى الكلاسيكو

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق لمواجهة برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقرر إنطلاقها في الرابعة والربع عصر اليوم، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب كامب نو

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة :

كورتوا- فاسكيز- ميليتاو- الابا- ميندي- كاسميرو- كروس- مودريتش- رودريغو- فينيسيوس- بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يقع برشلونة فى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

ويخطط ريال مدريد بقيادة مديره الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول للنقطة 20 ومزاحمة نظيره ريال سوسييداد على قمة جدول ترتيب الليجا.

المصرى اليوم

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