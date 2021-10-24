بيراميدز: مضطرون لقرار منع إذاعة المباريات

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أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا من مالكه سالم الشامسي، لشركة بريزنتيشن سبورتس يبلغها فيه بقراره بعدم إذاعة مباريات الموسم المحلي الجديد في ظل عدم سداد الشركة للمستحقات المالية لصالح النادي طوال مدة موسمين سابقين.

جدير بالذكر أن بيراميدز يرتبط مع بريزنتيشن بعقد للنقل التلفزيوني فقط ولا يرتبط معهم بعقد رعاية وإعلانات مثل حال معظم الأندية المصرية.

وجاء في خطاب النادي للشركة:

السيد / رئيس مجلس الإدارة،

الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم ( بريزنتيشن سبورتس)

تحية طيبة وبعد،

يهديكم نادي بيراميدز خالص تحياته وأمنياته بمناسبة قرب انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري، وفي هذا الإطار يود مجلس إدارة نادي بيراميدز آسفا أن يخطر شركتكم الموقرة أنه اتخذ قرارا بمنع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدوري الممتاز أو كأس مصر، موضحا أنه اضطر لاتخاذ مثل هذا القرار في ظل عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها تجاه النادي على مدى موسمين كاملين لم يحصل فيهما بيراميدز على المقابل المادي نظير بنود العقد المتفق عليه بين النادي والشركة في إطار الاتفاق حول حقوق البث الفضائي للمباريات.

وفي إطار العلاقة المحترمة بين مسئولي بيراميدز ومسئولي شركتكم الموقرة، يود نادينا أن يخطركم بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات مستقبلية بشأن إذاعة المباريات فضائيا إلا من خلال تسوية المبالغ المالية المستحقة لبيراميدز لدى الشركة خلال الموسمين الأخيرين (٢٠١٩-٢٠٢٠) و(٢٠٢٠-٢٠٢١) والمقدرة بواحد وعشرين مليون وتسعمائة ألف جنيها مصريا (٢١٩٠٠٠٠٠) ،

مع العلم أن النادي لا يمانع في نقل المباريات وإذاعتها بعد حل تلك الإشكالية، وتسوية ذلك المقابل المادي لإذاعة مباريات الموسم الجديد، والذي يبدأه النادي بمواجهة نادي مصر للمقاصة على ملعبنا باستاد ٣٠ يونيو «الدفاع الجوي» في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير والمودة والتحية.