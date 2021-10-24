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ضبط بانجو وحشيش وأفيون بحوزة 6 عاطلين في أسوان

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ضبط بانجو وحشيش وأفيون بحوزة 6 عاطلين في أسوان ضبط بانجو وحشيش وأفيون بحوزة 6 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الأحد، القبض على 6 متهمين بحوزتهم كيلو من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية و100 جرام حشيش و80 جرام أفيون.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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