824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كورونا" خلال أسبوع

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"الداخلية": سجّلت الرياض العدد الأعلى بواقع 344 تلتها مكة المكرمة بـ298

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ.

وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.