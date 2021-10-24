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تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف

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تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف
من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال

تكثيف عمليات التعقيم في المسجد النبوي عبر التبخير الجاف

تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى -بإذن الله- من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال.

ويمكن تركيب الجهاز -الذي يعمل على عجلات للتنقل- في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل، وتعتبر صديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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