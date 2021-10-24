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بارزاني: ديمقراطية العراق مرهونة بالشراكة واحترام كافة مكوناته

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بارزاني: ديمقراطية العراق مرهونة بالشراكة واحترام كافة مكوناته بارزاني: ديمقراطية العراق مرهونة بالشراكة واحترام كافة مكوناته

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استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، سفير كندا لدى العراق أورليك شانون.

حضر اللقاء ايت دوفال مسؤول مكتب شؤون السفارة الكندية في أربيل، وتناول الجانبان آخر التطورات السياسية في العراق والعملية الانتخابية ونتائجها.

أكد بارزاني أن تثبيت العملية السياسية في العراق مرهون بتثبيت الديمقراطية وتطبيق الشراكة واحترام حقوق جميع مكوناته.

كما ناقش الجانبان العلاقات المشتركة بين كردستان وكندا وسبل تعزيزها على كافة المستويات، خاصة السياسية والاقتصادية.

المصرى اليوم

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