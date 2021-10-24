سلطنة عُمان تتوج بعدة جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

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حصدت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة الإعلام، عددًا من الجوائز في المسابقات الرسمية للدورة الـ 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.

ففي إطار المسابقات التلفزيونية، فاز الإعلامي يوسف بن حميد اليوسفي مقدم ومدير حوار برنامج «ملف الأسبوع» بتلفزيون سلطنة عُمان، بجائزة الإبداع التلفزيوني.

أما إذاعة سلطنة عُمان فقد حصدت ثلاث جوائز، حيث حققت المركز الثاني في مسابقة جائزة التنسيق الإذاعي (جائزة التبادلات الإذاعية الشاملة) على مستوى الإذاعات العربية.

كما حصد برنامج «ببساطة» الجائزة الأولى في البرامج العلمية (تبسيط العلوم)، وفازت الإذاعة بالجائرة الثانية عن أغنية «حلم الطريق» في مسابقة الموسيقى والغناء.

من جهة أخرى فاز برنامج (المشاهير بين المحتوي الجاد والمبتذل) لقناة الاستقامة بالجائزة الثانية في فئة البرنامج الحواري، وفاز برنامج بين السماء والأرض لإذاعة الوصال بالمركز الثاني في فئة المنوعات الترفيهية.