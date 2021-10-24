بريطانيا تشيد بنجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا

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أشاد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، بنجاح مؤتمر تحقيق الاستقرار الذي عقد بالعاصمة طرابلس الخميس الماضي.

وأكد «كليفرلي» في تغريدةٍ على حسابه بتويتر، أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في انتقالها السياسي، معتبراً إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر، هي الخطوة الرئيسية التالية نحو السيادة والاستقرار في ليبيا.

وكان قد عقد الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي ضم وزراء خارجية 28 دولة منهما دول كبرى، إضافة لممثلين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.