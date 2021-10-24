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ضبط 1179 حالة إشغال من المقاهي وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف بالإسكندرية

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ضبط 1179 حالة إشغال من المقاهي وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف بالإسكندرية ضبط 1179 حالة إشغال من المقاهي وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف بالإسكندرية

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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأحد، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وأسفرت الحملات عن غلق 83 محل مخالف، و22 مقهى والتحفظ على 1179 حالة إشغال من المقاهي، بالإضافة إلى تحرير 1348 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ267 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

خالف اجراءات كورونا .. ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف و22مقهى في الاسكندرية (صور)
خالف اجراءات كورونا .. ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف و22مقهى في الاسكندرية (صور)
خالف اجراءات كورونا .. ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف و22مقهى في الاسكندرية (صور)
خالف اجراءات كورونا .. ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف و22مقهى في الاسكندرية (صور)
خالف اجراءات كورونا .. ضبط 1179 حالة إشغال وتحرير 1348 محضر متنوع وغلق 83 محل مخالف و22مقهى في الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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