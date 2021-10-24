★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر خبر حصول مغني الراب الفلسطيني، عدي عباس الشهير بـ «شب جديد»، على تصريح من نقابة المهن الموسيقية للغناء بمصر، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأزمة الذي فجرها «شب جديد» حين حرف ابتهال النقشبندي الشهير «مولاي»، أثناء غنائه بأحد حفلات مغني الراب المصري مروان بابلو.

ونفى الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» حصول «شب جديد» على تصريح بالغناء، مشيرًا إلى أن قرار النقابة واضح بمنعه من الغناء في مصر بعد السقطة الكبيرة التي وقع بها بتحريف ابتهال النقشبندي. وأكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» لأن «شب جديد» لم يتقدم لطلب تصريح، موضحًا أنه حتى لو تقدم فلن يحصل عليه، فضيته مازالت قيد التحقيق داخل النقابة.

وأضاف أن مثل هذه الشائعات هم من يصدرونها كنوع من الضغط على النقابة، ودائما ما تخيب مساعيهم. واشتعلت أزمة «شب جديد» حين صعد على المسرح في إحدى حفلات مغني الراب المصري مروان بابلو وغنى «مروان إني ببابك قد بسطت يدي» ليتعرض لهجوم هائل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمنعه من الغناء بمصر، واستجابت نقابة الموسيقيين لنداء الجمهور وأصدرت قرار بمنعه من الغناء في مصر.