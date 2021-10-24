«الداخلية»: ضبط 182 سلاح ناري و265 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 182 قطعة سلاح نارى، و265 قضية مخدرات وتنفيذ 79806 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 182 قطعة سلاح نارى، بحوزة 163 متهم، وتنفيذ 79806 حكم قضائى متنوع، وتشكيلان عصابيين، ضما 4 متهمين، إرتكبوا 12 حادث متنوع.

كما تم ضبط 265 قضية مخدرات بإجمالى 270 متهم، و29 متهم هارب، و25 لقيامه بأعمال بلطجة، و26564 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.