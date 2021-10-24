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رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ«الأسقفية» (صور)

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رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ«الأسقفية» (صور) رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ«الأسقفية» (صور)

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احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأحد، بتخرج ٢٦ من الطلاب السودانيين المقيمين في ، حيث حصل ٢٢ منهم على درجة البكالوريوس وأربعة على درجة الماجستير من جامعات مصرية وأجنبية مختلفة، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية .

وألقى الدكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة، كلمة الاحتفال قائلًاً: إن الكنيسة كانت الأم الحاضنة لأولادها أثناء الدراسة مضيفًا: بلادنا تئن وتتمخض ولكنكم أنتم الأمل لبلادنا وشكرا لكم لما قدمتموه في فترة دراستكم وكنتم نور وسط كنيستكم.

وقال رئيس الأساقفة، نحن مدعوون أن نكون تلاميذ المسيح والتلميذ هو من يتعلم ويخضع للمعلم مضيفًا: الرب كان يخلق نوع جديد من التلمذة من خلال دعوته للتلاميذ بنفسه.

وأضاف :«التلمذة من المسيح هي أن يختار الله شخصيا بنفسه تلاميذ يخدمونه ويتبعوه مؤكدًا: وكان يوضح دائمًا ثمن التلمذة وهى ان تكون تلميذ للمسيح حتى آخر العمر».

وتابع: عندما تكون مدعو من المسيح فهذا معناه إنك مختار للخدمة حتى النهاية وتعيش في حياة التوبة والشركة كذلك التلميذ مدعو للطاعة حتى آخر يوم في حياته فهى تعطى معنى وهدف للحياة.

واختتم الحفل بالعبادة والتسبيح وقراءة الشعر بينما بدأه الخريجون بالسير في موكب يجوب أنحاء كاتدرائية جميع القديسين احتفالًا بالتخرج.

رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)
رئيس أساقفة الاسكندرية يحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية بـ"الأسقفية": أنتم الأمل (صور)

المصرى اليوم

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