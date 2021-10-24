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الاحصاء : 14.2 % من اصابات العمل في قطاع الاعمال العام

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الاحصاء : 14.2 % من اصابات العمل في قطاع الاعمال العام الاحصاء : 14.2 % من اصابات العمل في قطاع الاعمال العام

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد حالات اصابات العمل الي 11510حالة عام 2020 مقابل 14331 حالة عام 2019 بانخفاض 2821 حالة بنسبة 19.7٪ .

بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1634 حالة بنسبة 14.2 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 4911 حالة بنسبة 42.7 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 4287 حالة بنسبة 37.2 ٪ والقطاع الاستثماري 678 حالة بنسبة 5.9 ٪ من إجمالي عدد الحالات .

واشار الجهاز خلال تقرير له ان عــــدد حـــالات إصــابـــات الــعمـــل لــلــذكــو ربلغ 10255 حالة بنسبة 89.1٪ والإناث 1255 حـــالــــــة بـنســـبـــة 10.9 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
و سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482حالة بنسبة 9,12 ٪ ، بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0,01٪ من إجمالي عدد الحالات .
كما سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4248 حالة بنسبة 9,36٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 86 حالة بنــسبــة 7,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات .
وقالت البيانات ان نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية سجل أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 946حالة بنسبة 8.2٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه عدد 3 حالات بنسبة 0.3٪ .
وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص ) 3334حالة بنسبة 29.0٪ ، يليها ( الخطأ والتصادم بالأشياء ) 2636 حالة بنسبة 22.9 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( الانفجار ) 23 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

المصرى اليوم

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