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شكوك حول وجود طلعت يوسف فى مباراة الأهلي

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شكوك حول وجود طلعت يوسف فى مباراة الأهلي شكوك حول وجود طلعت يوسف فى مباراة الأهلي

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وجه الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب، نصيحة بضرورة الابتعاد عن التدريب في هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا.

يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش في مواجهة الأهلى المقبلة محل شكوك كبيرة، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

ويقود الجهاز المعاون لطلعت يوسف تدريبات الدراويش طوال الفترة الماضية وسط تواصل بشكل يومى مع طلعت يوسف في كل شؤون الفريق لحين تعافى المدرب.

المصرى اليوم

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