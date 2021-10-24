خطاب رسمي من الأهلي لـ«فيفا» للرد على شكوى أجايي

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أرسل مسئولو النادي الأهلي، خطاباً رسميا للاتحاد الدولي «فيفا» للرد على شكوى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، والذي قام بشكوى النادي خلال الفترة الماضية، على خلفية قيده بقائمة الانتظار وعدم تسجيله في قائمة الموسم الجديد لاكتمال قائمة الأجانب.

ورد مسئولو الأهلي على شكوى أجايي بـ3 أسانيد، الأول هو خوض اللاعب التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق الأول، والثاني هو حصول اللاعب على كافة مستحقاته بانتظام والثالث هو أن قيده في قائمة الانتظار قانوني نظراً لكونه نظام موضوع من الاتحاد المصري لكرة القدم وهو المعني بإدارة اللعبة في مصر.

وكان النيجيري أجايي قد تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي بسبب وضعه على قائمة الإنتظار وفشل مسؤولي النادي في التوصل لاتفاق معه لانهاء التعاقد بعد إصراره الحصول على قيمة عقده بالكامل 800 ألف دولار.