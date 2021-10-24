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تحت عنوان «بهية أنشودة السلام».. «قومي المرأة» يشارك في معرض أكسبو دبى

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تحت عنوان «بهية أنشودة السلام».. «قومي المرأة» يشارك في معرض أكسبو دبى تحت عنوان «بهية أنشودة السلام».. «قومي المرأة» يشارك في معرض أكسبو دبى

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شارك المجلس القومي للمرأة بالجناح المصري في معرض أكسبو الدولى بمدينة دبي، بندوة بعنوان «بهية ... أنشودة السلام»، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر2021، وتعد هذه الندوة فرصة لعرض التجربة المصرية في دعم دور المرأة في تحقيق السلام والإزدهار والتنمية وتبادل الخبرات والأفكار حول دور المرأة في السلام والتنمية المستدامين.

يشارك في الندوة كل من السفيرة منى عمر عضوة المجلس القومي للمرأة ومساعد وزير الخارجيه السابق، والسيدة نشوى الحوفي الكاتبة والصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نهى بكر خبيره في السياسات العامة، والسيدة ليلى حسني مديرة المسئولية المجتمعية ببنك الاسكندرية- ، السيدة نرمين عبدالعزيز مسؤول قسم دعم سبل المعيشة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر ومن الأمانة العامة بالمجلس القومي للمرأة كل من السيدة صفاء حبيب المديرة العامة للإدارة العامة للمراسم وتنظيم المؤتمرات بالمجلس، والسيدة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، والسيدة سميرة رشوان خبيرة بأجندة المرأة والسلم والأمن.

تتضمن الندوة جلستين، الجلسة الأولى بعنوان «دور المرأة في تحقيق السلام والتنمية» تركز على تقديم تجربة المرأة المصرية في تحقيق السلام والازدهار والتعريف بالدور الهام للنساء في الدفاع عن الاوطان وفي نشر ثقافة السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالدور المصري القيادي في تنفيذ البعد الدولى لأجندة المرأة والسلم والأمن.

وتأتي الجلسة الثانية من الندوة بعنوان «مصر تحتضن اللاجئات ... حياة جديدة تبدأ من مصر»، تتناول تجربة مصر في تقديم الدعم إلى الوافدات (ضيوف مصر) وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن في بلدهن الثاني مصر.

كما سيتم توزيع هدايا من المنتجات الحرفية التراثية التي تنفذها السيدات المصريات والوافدات اللاتي يتم تدريبهن من خلال ادارة تنمية المهارات بالمجلس.

المصرى اليوم

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