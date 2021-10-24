أخبار عاجلة

قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي -
طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية -
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة -
قطر تستنكر تصريحات قرداحي غير المسؤول -
G20 .. المملكة شريك في مواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان -
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

Print
قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات
سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات

قصْر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات

أصدر وزير الموارد البشرية قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وذلك في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص، مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يُذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال الموافق 8 مايو 2022م، وسيوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين

وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين

"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها"

"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها"

أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة

أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة

الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب

الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب