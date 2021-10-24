إسماعيل شرف يكشف عن بطولته لفيلم «باشا»

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ينتظر الفنان إسماعيل شرف عرض أحدث أفلامه السينمائية «باشا»، العمل الذي نجح بمجرد طرح البرومو الأول له أن يحظى باشادات كبيرة من صناع السينما، انتاج سيف عريبي، بمشاركة النجم ميخائيل جوريفوي.

من جانبه، كشف «شرف» عن البروستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه، وكتب: «فيلم باشا انتاج سيف العريبى، تأليف محمود حمدان، إخراج جمال السروي، قريبًا ان شاء الله».

فيلم «باشا» تم تصويره في 3 دول هي مصر وروسيا والمجر بإنتاج ضخم غير مسبق في الشرق الأوسط، ويبحث صناعه لتقديم فكرة مختلفة وجريئة بأحدث تقنيات عالمية لم تشهدها السينما العربية من قبل.