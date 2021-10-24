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هاميلتون يوجه إنذارًا لـ«فيرستابن»

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هاميلتون يوجه إنذارًا لـ«فيرستابن» هاميلتون يوجه إنذارًا لـ«فيرستابن»

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اعترف البريطاني لويس هاميلتون، سائق (مرسيدس)، بأنه قدم «كل ما في وسعه» في التجارب الرسمية لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة الـ17 في بطولة العالم للفورمولا1، والتي تصدرها الهولندي ماكس فيرستابن سائق (رد بول) متصدر البطولة حاليا.

وقال هاميلتون: «واجهنا كلنا بعض الصعوبات في التجارب ومن البداية تراجعنا وكان رد بول أسرع».

وأضاف: «على الرغم من ذلك، أنا سعيد بما قدمته في اللفة الأخيرة ودائما ما يكون هناك هامش للتحسن. أعتقد أننا قدمنا كل ما كان في وسعنا».

وتعهد هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، بأنه سيبذل «أقصى جهد» في السباق من أول منحنى لأن هدفه هو «الفوز».

ويتطلع هاميلتون لاستعادة المركز الأول في ترتيب بطولة العالم من فيرستابن الذي يتقدم بست نقاط على السائق البريطاني.

المصرى اليوم

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