«التخطيط» و«الاستثمارالقومي» يتابعان المتحف المصري الكبير

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زار وفد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمارالقومي، المتحف المصري الكبير، في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والوقوف على ما تم إنجازه، ومعرفة المعوقات التى تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان الأحد، إلى أن المتحف يعد أكبر متحف للآثار في العالم، وهو ما يساعد في إعطاء دفعة كبيرة لقطاع السياحة في مصر.

وقالت إن إجمالي الإعتمادات المالية للمتحف بخطة العام المالى 2021/2022 يقدر بنحو 4.1 مليارجنيه، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بتأهيل أرض المشروع ومركزترميم الآثار .

والتقى الوفد برئاسة إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، كما تم متابعة الأعمال التى سيتم الانتهاء منها بخطة العام المالى الحالى ( الأعمال الهندسية للمشروع – قاعة عرض توت عنخ آمون ).

وتضمنت الجولة بالمتحف زيارة ساحة المسلة، والبهو وبه واجهات لمناطق استثمارية (بازار – مطاعم)، والدور العلوى به سينما ومسرح ومركز تعليمى، والبهو العظيم الذى يحتوى القطع الضخمة مثل تمثال رمسيس، والدرج العظيم الذى يؤدى لقاعات العرض التاريخى وقاعة توت عنخ آمون .

كما تفقد الوفد مبنى عرض مركب الملك خوفو خارج مبنى المتحف، إلى جانب زيارة مركزترميم الاثار بحرم المتحف المكون من 6 معامل ترميم الاثار و20 معمل تحاليل وصيانة علاجية ووقائية مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية.