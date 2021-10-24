أخبار عاجلة

قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي -
طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية -
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة -
قطر تستنكر تصريحات قرداحي غير المسؤول -
G20 .. المملكة شريك في مواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان -
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برلمانية «المصري الديمقراطي»بمجلس الشيوخ توافق على قانون تنظيم الموارد الإحيائية

Print
برلمانية «المصري الديمقراطي»بمجلس الشيوخ توافق على قانون تنظيم الموارد الإحيائية برلمانية «المصري الديمقراطي»بمجلس الشيوخ توافق على قانون تنظيم الموارد الإحيائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية.

وأكد سامي أن القانون جيد، ومن حيث المبدأ لا اعتراض عليه، مشيرا إلى أنه يؤيد تبعية جهاز تنظيم النفاذ لجهاز شؤون البيئة، «فلا داع لوجود جهاز جديد لتنظيم الموارد».

وتابع سامي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة القانون أن تقرير اللجنة بإنشاء جهاز خاص تابع لمجلس الوزراء بعدما كان يتبع الأمر لجهاز شؤون البيئة، يعني الحاجة لمصروفات جديدة، وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة.

وأبدى رئيس برلمانية المصري الديمقراطي تحفظه على هذا البند وحسب، مؤكدا أن القانون يدعم البحث العلمي بشكل كبير في .


وقال سامي إنه يعترض على الاستمرار في إنشاء اجهزة ومصالح حكومية جديدة من ان لاخر تتبع رئيس الوزراء، مضيفا:«بات الأمر يحتاج إلى تبني مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة وتقييم العديد من الهيئات والمصالح على هذه الشاكلة.

وكان قد حدث جدلا كبيرا في المجلس بين الاعضاء مؤيد ومعارض لإنشاء جهاز جديد يتبع رئيس الوزراء انتهي لإصرار الاغلبية على إنشاء جهاز جديد وهيكل تنظيمي جديد خارج وزارة البيئة يتبع رئيس الوزراء

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

الإحصاء: 13% زيادة في تحويلات المصريين.. والسعودية في المقدمة

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر

9 مليار دولار صادرات مصر لدول العشرين خلال 6 أشهر