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نائبة عن «التنسيقية» مقررة لقانون الموارد الأحيائية بمجلس الشيوخ

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نائبة عن «التنسيقية» مقررة لقانون الموارد الأحيائية بمجلس الشيوخ نائبة عن «التنسيقية» مقررة لقانون الموارد الأحيائية بمجلس الشيوخ

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اختيرت النائبة نهي زكي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقرراً لقانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والإقتسام العادل للمنافع الناشئة عن إستخداماتها».

وتعتبر النائبة والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة هي أول سيدة يتم إختيارها مقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس

ومن الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلوا مختلف الأيديولوجيات السياسية سواء حزبيين أو مستقلين وكذلك منهم المنتخبين والذين حظو على ثقة السيد رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعتبر القانون الجاري مناقشتة والذي تم تقديمه من من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم إستنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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