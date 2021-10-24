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قرار هام من الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

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قرار هام من الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي قرار هام من الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي

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استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دخول الدراويش لمعسكر مغلق بداية من غدا الاثنين بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء الاربعاء المقبل على برج العرب بالاسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني للدراويش من أجل فرض سياج من السرية والتركيز على أجواء الفريق قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب.

على صعيد مختلف، وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري.

المصرى اليوم

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