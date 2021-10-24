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ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

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ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنيا ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمنيا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالمنيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء متخذًا من نطاق مدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة مع شخصين آخرين، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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