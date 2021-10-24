أخبار عاجلة

قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي -
طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية -
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة -
قطر تستنكر تصريحات قرداحي غير المسؤول -
G20 .. المملكة شريك في مواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان -
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

Print
مواضيع متعلقة
عاجل..التعليم تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

عاجل..التعليم تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

الرئيس السيسى يجتمع بوزير السياحة والأثار لمتابعة المشروعات الجديدة

الرئيس السيسى يجتمع بوزير السياحة والأثار لمتابعة المشروعات الجديدة

عصام يبدع فى فن "الريزن" .. طريقة جاذبة تحسن بيها اثاث بيتك وعمل الديكورات

عصام يبدع فى فن "الريزن" .. طريقة جاذبة تحسن بيها اثاث بيتك وعمل الديكورات

توقعات أسعار الذهب خلال نوفمبر 2021 الأزمة العالمية وموسم الفائدة كيف يتحرك المعدن النفيس

توقعات أسعار الذهب خلال نوفمبر 2021 الأزمة العالمية وموسم الفائدة كيف يتحرك المعدن النفيس