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قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:32 مساءً
طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:32 مساءً
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:32 مساءً
قطر تستنكر تصريحات قرداحي غير المسؤول
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:25 مساءً
G20 .. المملكة شريك في مواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:25 مساءً
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:24 مساءً
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها"
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:24 مساءً
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:24 مساءً
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:24 مساءً
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:24 مساءً
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فيديو اليوم السابع
هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 24 أكتوبر 2021 02:01 مساءً
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