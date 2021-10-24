★ ★ ★ ★ ★

تسود حالة من القلق على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد قرار عودة مرتضي منصور للنادي.

كما تسود حالة من القلق داخل النادي من قرار كارتيرون المنتظر بعد عودة مرتضي منصور، خاصة أن الفريق سينتظم في التدريبات اليوم.

وكان كارتيرون قد أكد من قبل أن عودة مرتضي منصور لنادي الزمالك هي الطريق لرحيله عن النادي وعدم البقاء.

حرص مرتضى منصور على التعليق بشأن قرار عودته لنادي الزمالك بحكم قضائي صباح اليوم بعد عام من عزله من منصبه.

وقال مرتضي منصور في تصريحات عبر قناته على اليوتيوب: «الناس اتأكدت إن إحنا لا حرامية ولا عندنا مخالفات، وده نصر من عند ربنا».

وأضاف مرتضى منصور: «:اتفقت مع الوزير على تسلم النادي عقب مباراة الأهلي في الجولة الثالثة بالدوري، لعدم تشتت اللاعبين».

وأوضح مرتضى منصور: «موقف خوض الانتخابات يخصني ويخص أسرتي فقط».

كارتيرون باق ولا يمكن ان اهدم فريق فاز بالدوري، وانا اللي جبته وهرب، لكني لن أقيله.