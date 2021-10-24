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حدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة بعدما أنصفه القضاء الإداري اليوم وقضى بعودته من جديد لرئاسة النادي.

وقال المستشار مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناته الخاصة على يوتيوب: قرار نزولي للانتخابات من عدمه هو قضيتي الشخصية أنا وأسرتي، ولا يوجد ما يمنعني من نزول الانتخابات وفقا للحكم الصادر من مجلس الدولة.

واختتم مرتضى منصور الفيديو مضيفاً: في الفترة الماضية علمت أنه لم يتم دفع الضرائب والتأمينات لمدة عام، وحصلوا على قرض 70 مليون وقاموا ببيع المحلات، كل هذه المشاكل ستواجه المجلس المقبل سواء أنا أو غيري.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد قبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية.