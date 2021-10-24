مياه المنيا جولات ميدانية لمتابعة مشروعات حياه كريمة وأعمال الإحلال والتجديد بالعدوة

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تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا يرافقه المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، محطة معالجة صرف صحى زاوية برمشا بمركز العدوة والتى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، انه جارى تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى، لها لتصل ل30الف متر مكعب والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتقام على مساحة 15فدان بتكلفة تقديرية 350مليون جنيه لتخدم مجلس قروى بنى عامر ومجلس قروى عطف حيدر ومجلس قروى الشيخ مسعود.

كما تم تفقد رئيس شركة مياه المنيا، أعمال مد وتدعيم قريتى عطف حيدر والمسد حيث تم عمل مد وتدعيم 4ونصف كيلو من اجمالى 7 كيلو قطر 4 بوصة و2 ونصف كيلو قطر 6بوصة من اجمالى 6 كيلو.

في سياق متصل أجرى المهندس رجب السعيد عدة زيارات للعديد من المواقع اليوم حيث تفقد محطة معالجة صرف صحى شمس الدين والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية الفين متر مكعب بالاضافة إلى التوسعات الخاصة بها والتى تبلغ 8 آلاف مكعب ليصل الاجمالى 10 آلاف متر مكعب.

كما تفقد محطة معالجة الشيخ عتمان بمغاغة والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف مكعب ثم توجه لمحطة معالجة بنى مزار والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف مكعب وتوجه لمحطة معالجة البرنسات والتى تبلغ طاقتها 15الف متر مكعب واختتم جولته بزيارة محطة معالجة صرف صحى سمالوط الرئيسية والتى تبلغ طاقتها 20 ألف متر مكعب.

واكد المهندس رجب السعيد خلال جولاته أهمية الحفاظ على النظافة العامة وسرعة إنجاز أعمال الاحلال والتجديد للمحطات وانه يعمل على ازالة كافة المعوقات من اجل حسن سير وسلامة العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلا ن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى