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ضبط أدوات منزلية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

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ضبط أدوات منزلية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة ضبط أدوات منزلية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن أدوات منزلية لإدارته المخزن بدون ترخيص بمدينة نصر.

وتم ضبط المتهم بحيازته كميات كبيرة من الأدوات المنزلية مجهولة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على المضبوطات 20190 قطعة أدوات منزلية مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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