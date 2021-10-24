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ضبط 4766 قطعة ألعاب نارية بالمنيا

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ضبط 4766 قطعة ألعاب نارية بالمنيا ضبط 4766 قطعة ألعاب نارية بالمنيا

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمحافظة المنيا، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه، كما تم ضبط مخزن خاص به وبداخله 4766 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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