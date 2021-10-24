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ضبط «حرامي» الشقق لسكنية بحلوان

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ضبط «حرامي» الشقق لسكنية بحلوان ضبط «حرامي» الشقق لسكنية بحلوان

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية وإعادة المسروقات بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من عامل بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة هاتفى محمول، وجهاز لاب توب، بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الكالون، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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