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ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم 165 طربة حشيش

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ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم 165 طربة حشيش ضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم 165 طربة حشيش

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظتى الإسكندرية والإسماعيلية بحوزتهم 165 طربة لمخدر الحشيش.

في الإسكندرية تم ضبط عاطلان لأحدهما معلومات جنائية بالجيزة، حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8،500 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 600,000 ألف جنيه) تقريباً.

كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة شمال سيناء حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 560،000 ألف جنيه تقريباً.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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