بسبب خلافات مالية.. ضبط 4 أشخاص بتهمة اختطاف آخر بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات لخلافات بينهم بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بالشرقية بتلقيها إتصال هاتفى من أحد أصدقاء نجلها الذي يعمل بمحل تجارى وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص غير معلومين لديه لمحل عمله وإصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار بالمطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه مصاب بسحجات بالوجه، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإقر 3 متهمين بأنهم قاموا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه فخططوا للإنتقام منه، وفى سبيل ذلك إستعانوا بالمتهم الرابع لإختطافه وإحتجازه داخل الشقة محل الضبط ملك أحدهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة على بياض، وبمعرفتهم تم ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.