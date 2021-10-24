أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة -
استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا -
«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب -
بتصميم مميز وقدرات فائقة.. «كيا» تكشف عن «سبورتاج 2023» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

بسبب خلافات مالية.. ضبط 4 أشخاص بتهمة اختطاف آخر بالقاهرة

Print
بسبب خلافات مالية.. ضبط 4 أشخاص بتهمة اختطاف آخر بالقاهرة بسبب خلافات مالية.. ضبط 4 أشخاص بتهمة اختطاف آخر بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات لخلافات بينهم بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بالشرقية بتلقيها إتصال هاتفى من أحد أصدقاء نجلها الذي يعمل بمحل تجارى وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص غير معلومين لديه لمحل عمله وإصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار بالمطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبط 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه مصاب بسحجات بالوجه، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بإختطافه وإحتجازه.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وإقر 3 متهمين بأنهم قاموا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه فخططوا للإنتقام منه، وفى سبيل ذلك إستعانوا بالمتهم الرابع لإختطافه وإحتجازه داخل الشقة محل الضبط ملك أحدهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة على بياض، وبمعرفتهم تم ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

قمة العشرين تحدد 15 % حدا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

استشاري: السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضًا

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب

«ابنك عنيف مع الكل ومش عارفة تسيطري عليه».. استشاري تربية تجيب