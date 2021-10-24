بـ تعاملات بللغت 2.5 مليون جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في قنا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 2،5 مليون جنيه بقنا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وشقيقه يعمل بالخارج بإحدى الدول، مقيمان بمحافظة قنا بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول على حسابه بأحد البنوك ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2،5 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.