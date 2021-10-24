برشلونة وريال مدريد .. بث مباشر في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر في الدوري الإسباني 24-10-2021

يستقبل ملعب كامب نو، الكلاسيكو الإسبانية، الذي يجمع برشلونة ومدريد، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

على الجانب الآخر، ريال مدريد يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.

وسيعمل أبناء المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد.