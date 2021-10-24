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برشلونة وريال مدريد .. بث مباشر في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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برشلونة وريال مدريد .. بث مباشر في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) برشلونة وريال مدريد .. بث مباشر في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

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مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر في الدوري الإسباني 24-10-2021

يستقبل ملعب كامب نو، الكلاسيكو الإسبانية، الذي يجمع برشلونة ومدريد، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد لعب 8 مباريات.

على الجانب الآخر، ريال مدريد يحتل المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد لعب 8 مباريات، ولكنه تعثر في آخر مباراتين بتعادل ثم هزيمة على الترتيب.

وسيعمل أبناء المدرب رونالد كومان، على الخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو القمة، وتعطيل ريال مدريد.

ومصالحة الجماهير بعد الأداء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم، لتكون تلك المباراة بداية تصحيح مسار الفريق الكتالوني.

دوافع ريال مدريد في الفوز بالمباراة، لن تقل عن دوافع برشلونة، الميرينجي هدفه نقاط المباراة، من أجل الاقتراب من القمة.

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد؟

يلتقي برشلونة مع ليفانتي يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، على ملعب كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت ، الخامسة والربع مساءً بتوقيت .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد؟

تمتلك قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – أنسو فاتي

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

المصرى اليوم

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