مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر .. صلاح يواجه رونالدو (لحظة بلحظة)

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ويسعى محمد صلاح ورفاقه لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تمكن تشيلسي من انتزاع الصدارة في البطولة الإنجليزية .

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2021

يتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة بينما يطارده مانشستر سيتي ب 20 نقطة امام ليفربول صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 في تمام الساعة الخامسة والنصف الأحد 24 أكتوبر 2021 على ملعب أولد ترافورد .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون بيساكا

فريد – سكوت ماكتوميناي

ماركوس راشفورد – بول بوجبا – ماسون جرينوود

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ألكسندر أرنولد

نابي كيتا – جوردان هندرسون – كيرتس جونز

ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح

الأحد الكروي الناري، 24- 10 – 2021، يشهد العديد من مباريات الكلاسيكو.

أهما، مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني بالجولة العاشرة.

الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ليفانتي – الساعة الثانية – الأسبوع العاشر

برشلونة ضد ريال مدريد – الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة

ريال بيتيس ضد رايو فاليكانو – الساعة السادسة والنصف

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد الساعة التاسعة

أتلانتا ضد أودينيزي – الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا – الأسبوع التاسع

فيورنتينا ضد كالياري – الساعة الثالثة عصرا

هيلاس فيرونا ضد لاتسيو – الساعة الثالثة عصرا

روما ضد نابولي – الساعة السادسة

إنتر ميلان ضد يوفنتوس – التاسعة إلاربع

الدوري الفرنسي

نيس ضد ليون – الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر – الأسبوع 11

رين ضد ستراسبورج – الساعة الثالثة عصرا

لوريان ضد بوردو – الساعة الثالثة

لانس ضد مينز – الساعة الثالثة

ستاد ريمس ضد تروا – الساعة الثالثة

موناكو ضد مونبلييه – الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان – الساعة التاسعة إلاربع