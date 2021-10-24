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ضبط نصاب جديد بسوهاج

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ضبط نصاب جديد بسوهاج ضبط نصاب جديد بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بسوهاج.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تعيين أنجال شقيقته بوظائف بعدة جهات حكومية، مدعياً علاقاته ببعض مسئولى تلك الجهات على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامى في النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالدولة وقدرته على تعيينهم بوظائف في عدة جهات حكومية خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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