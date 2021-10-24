حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 9 قطع سلاح نارى وأبيض بحوزة 6 متهمين، و24 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 30 متهم لـ15 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 مراقب هارب، وتنفيذ 6474 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.