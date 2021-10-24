وزيرة البيئة: «الموارد الاحيائية» جاء لنتمكن من تطبيق اتفاقية التنوع الموقعة عام 1994

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

و اضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة: نحن الان نناقش قانون يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية للبلاد .

و ردا على سؤال للنواب حول موق فالقانون من اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، تابعت «فؤاد» أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، وقالت إنه منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية