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برلمانية «مستقبل وطن» توافق على قانون الموارد الأحيائية: يحافظ على الثروات الطبيعية

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برلمانية «مستقبل وطن» توافق على قانون الموارد الأحيائية: يحافظ على الثروات الطبيعية برلمانية «مستقبل وطن» توافق على قانون الموارد الأحيائية: يحافظ على الثروات الطبيعية

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قال عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات الطبيعية.

وأكد الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.
وقال الخولي «نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد».
وأشار إلى أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.
وأضاف «نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها»، ولفت الخولي، إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي «الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال».

المصرى اليوم

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