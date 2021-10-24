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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بأنه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب 3 سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيىء النية، وهو أحد الأشخاص بالسيدة زينب، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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