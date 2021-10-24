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علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عودة المستشار مرتضى منصور من جديد لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة بعدما صدر حكم قضائي بذلك اليوم الأحد.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد بقبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودته مجلسه المنتخب لإدارة مقاليد الأمور داخل النادي لحين انتهاء مدته القانونية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تحترم أحكام القضاء بكل تأكيد، وسيتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون، مضيفا أنه سيتم الاستشكال على الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للموقف القانوني السليم.